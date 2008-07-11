Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отказался объявить перерыв в работе ВР по требованию фракций Партии регионов и КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что поступило заявление о необходимости объявления перерыва на полчаса.

По его словам, этого делать нельзя, поскольку рассматривается вопрос об отчете правительства и разрывать его рассмотрение невозможно.

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, «мягко говоря, это не стыкуется с регламентом».

Как сообщает УНИАН, сейчас премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отвечает на вопросы народных депутатов Украины.