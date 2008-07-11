Яценюк отказался объявить перерыв в работе ВР
14:48, 11 июля 2008Политика
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Говорит, этого делать нельзя
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отказался объявить перерыв в работе ВР по требованию фракций Партии регионов и КПУ.
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что поступило заявление о необходимости объявления перерыва на полчаса.
По его словам, этого делать нельзя, поскольку рассматривается вопрос об отчете правительства и разрывать его рассмотрение невозможно.
Как сказал А.ЯЦЕНЮК, «мягко говоря, это не стыкуется с регламентом».
Как сообщает УНИАН, сейчас премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отвечает на вопросы народных депутатов Украины.
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