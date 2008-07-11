ПР нашла в бюджете Тимошенко еще 4,5 миллиарда на потребление

Бюджет, предложенный Тимошенко, по-прежнему является инфляционным. Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН заявила министр экономики оппозиционного правительства Ирина Акимова. «Нет оснований утверждать, что на основе заложенных в нем показателей, мы сможем постепенно снижать уровень инфляции», - говорит нардеп.

Акимова напомнила, что в Бюджете фигурирует цифра 30 миллиардов сверхплановых доходов. «И хоть есть пропорция, озвученная самой Тимошенко, что 70 процентов будет использовано на инвестиционные программы, на практике - пропорция обратная: 70 процентов идет на социальные цели, и только 30 процентов выделяются на отдельные инвестиционные программы».

Нардеп от ПР напомнила, что «помимо продолжения программы выплаты вкладов Сбербанка, идет увеличение финансирования для НАК Нафтогаз для компенсации разницы в реальной цене и тарифов для населения. Эта сумма составляет четыре с половиной миллиарда. Она значится, как инвестиционная, но ее цель – потребление, - убеждена Акимова. - Потому что это просто проплата разницы между заниженными для населения ценами на газ и той ценой, по какой Нафтогаз его покупает. Это чисто потребительская цель, которая искусственно внесена в инвестиционную часть, что не соответствует реальному характеру того, на что эти деньги пойдут».

Нардеп считает, что по упомянутой причине Бюджет вряд ли будет служить цели ограничения роста инфляции.