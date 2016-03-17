The Washington Times: "Грязные деньги" и тлеющий конфликт замедляют прогресс в Украине

Об этом предупредила во вторник Виктория Нуланд, официальный уполномоченный Государственного департамента США по вопросам европейской политики, пишет Гай Тейлор в статье "Грязные деньги" и тлеющий конфликт замедляют прогресс в Украине", опубликованной на сайте издания The Washington Times.

Хотя во вторник парламент Украины продвигал основное антикоррупционное законодательство, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд сказала, что Киеву по-прежнему очень сложно предотвратить "возврат к коррупции, беззаконию и вассальной государственности".

На слушании Комитета Сената США по международным отношениям Нуланд также сообщила, что в течение первой недели марта увеличилось количество нарушений режима прекращения огня между поддерживаемыми Москвой сепаратистами и украинскими военными. Нарушений больше, чем когда-либо, за все время хрупкого перемирия, достигнутого в сентябре.

"В последние недели мы видели всплеск нарушений прекращения огня, в результате которых погибли 68 украинских военнослужащих и 317 получили ранения", - сказала она законодателям на слушаниях о ситуации в Украине, спустя два года после народных восстаний, которые свергли пророссийского президента Украины Виктора Януковича и установили прозападное правительство.

Вину за "подавляющее большинство" нарушений Нуланд возлагает на пророссийских сепаратистов из стран бывшего советского блока.

На так называемую "Революцию на Майдане" в 2014 году Россия ответила аннексией Крымского полуострова, и впоследствии, разжиганием сепаратистских волнений на украинской стороне границы Украины и России.

После того, как в понедельник президент России Владимир Путин объявил об отводе войск из Сирии, в Вашингтоне появились предположения о том, что Москва может снова перенести свое внимание на соседнюю Украину.

"Ситуация снова накаляется", - сказала во вторник Нуланд, добавив, что, несмотря на обещание Путина соблюдать соглашение о прекращении огня, силы сепаратистов продолжают "преследовать и запугивать" внешних наблюдателей, которые должны контролировать выполнение условий перемирия.

Нуланд сказала, что ситуация ухудшается также и потому, что новые лидеры Украины продолжают умышленно затягивать реформы, необходимые для получения значительной экономической помощи от Международного валютного фонда.

Вашингтон выделил более $ 760 млн помощи Киеву и предложил примерно $ 2 млрд в виде кредитных гарантий, и Нуланд очень сожалеет о том, что "лидеры Украины в течение многих месяцев находились в ловушке политических междоусобиц и нерешительности в отношении того, как восстановить единство, доверие и эффективность".

"Олигархи и клептократы, которые контролировали Украину в течение многих десятилетий знают, что их бизнес-модели рухнут, если реформаторы Майдана достигнут успеха в 2016 году", - сказала она. "Они сражаются с удвоенной силой, используя все рычаги старой системы: их контроль над средствами массовой информации, государственные предприятия, [парламентских] депутатов, суды и политические механизмы, используя при этом старые привязанности и угрозы, чтобы заставить лиц, принимающих решения, блокировать изменения".

Нуланд также указала на некоторые признаки прогресса, отметив, что украинская валюта стабилизировалась в течение последних шести месяцев, и что часть экономики страны немного выросла, даже когда украинцам пришлось пережить первую зиму, не полагаясь на импорт газа из России.

Государство также утвердило бюджет 2016 года в соответствии с определенными требованиями МВФ, и во вторник украинский парламент принял новое антикоррупционное законодательство.