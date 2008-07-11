В БЮТ говорят, что сегодня не будут блокировать Раду

Фракция БЮТ сегодня не будет блокировать работу Верховной рады.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, вчера Бюджетный комитет ВР утвердил согласованный проект закона относительно внесения изменений в госбюджет.

Кроме того, по словам В.ПИСАРЕНКО, есть договоренность фракций, что сегодня соответствующий законопроект будет рассматриваться первым.

Как сообщал УНИАН, БЮТ три дня блокировал работу ВР, требуя рассмотреть в ВР первым вопросом правительственный законопроект о внесении изменений в бюджет-2008.