В БЮТ говорят, что сегодня не будут блокировать Раду
10:13, 11 июля 2008Политика
821 0
Есть договоренность фракций
Фракция БЮТ сегодня не будет блокировать работу Верховной рады.
Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.
По его словам, вчера Бюджетный комитет ВР утвердил согласованный проект закона относительно внесения изменений в госбюджет.
Кроме того, по словам В.ПИСАРЕНКО, есть договоренность фракций, что сегодня соответствующий законопроект будет рассматриваться первым.
Как сообщал УНИАН, БЮТ три дня блокировал работу ВР, требуя рассмотреть в ВР первым вопросом правительственный законопроект о внесении изменений в бюджет-2008.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter