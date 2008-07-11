Бюджетный комитет рекомендует парламенту проект Кабмина

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета принял решение рекомендовать парламенту взять к рассмотрению проект изменений в Государственный бюджет Украины на 2008 год, поданный Кабинетом Министров Украины.

«Комитет большинством голосов поддержал решение принять к рассмотрению законопроект о внесении изменений в госбюджет», - сказал УНИАН первый заместитель председателя Бюджетного комитета Владимир МАКЕЕНКО.

Как сообщалось, 7 июля т.г. в Верховной Раде был зарегистрирован поданный Кабинетом Министров проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (№ 2713).

Вчера, 10 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады свой проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2008 год.