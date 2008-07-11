Жебривский: правительству сейчас невыгодно принимать Госбюджет

Правительству невыгодно сейчас принятие изменений в государственный бюджет 2008 года.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал народный депутат, член фракции НУ-НС, член Бюджетного комитета парламента Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

«Поведение правительства свидетельствует о том, что ему невыгодно принятие изменений в госбюджет-2008, - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ. - Это следует также и из действий фракции БЮТ, депутаты которой блокируют работу парламента с требованием рассмотреть изменения в бюджет в то время как соответствующий законопроект еще не был рассмотрен в Бюджетном комитете».

При этом П.ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что правительству выгоднее выполнять действующий бюджет с профицитом, чем брать на себя обязательства по выполнению увеличенной на несколько десятков миллиардов гривень доходной части бюджета.

По мнению депутата, в случае вынесения проекта на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады он будет голосоваться в один день в первом, втором чтении и в целом как закон.

Шансы принятия изменений в госбюджет до парламентских каникул П.ЖЕБРИВСКИЙ оценивает так: «90% - изменения не будут проголосованы, 10% - изменения будут приняты».

Как сообщалось, 7 июля в Верховной Раде был зарегистрирован поданный Кабинетом министров проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (№ 2713).

В действующем варианте бюджета-2008, который был принят в декабре 2007 года, было предусмотрено, что правительство подаст поправки в госбюджет-2008 до 1 марта.