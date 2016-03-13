В БПП прокомментировали возможное назначение Бойко и Ахметова на оккупированные территории Донбасса

Об этом заявил народный депутат от БПП Мустафа Найем в эфире телеканала "112 Украина".

"Слышал о том, что такие переговоры ведутся. На тот момент это были переговоры о том, чтобы как-то устраивать там выборы. Какова конечная цель этих переговоров, к чему пришли в конце я не знаю, но та информация, которая была опубликована Сергеем Рахманиным, она весьма вероятна и заслуживает доверия", – сказал нардеп.

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Найем выразил мнение, что "такой вариант развития ситуации, он связан с очень большими рисками и для президента, и для тех людей, которые готовы это сделать".

"Потому что в случае, если мы действительно получим такое руководство Донецкой и Луганской областей, мы, во-первых, должны понимать, что мы полностью отдаем на откуп эти территории этим людям. Во-вторых, мы понимаем риск, который уже у нас был в истории, когда неконтролируемые территории, на которых велась неконтролируемая информационная политика, которые были, фактически, заложниками и территорией для грабежа конкретной политической силы, в конце концов оказались ангажированными пределами контроля политической власти в Украине", - пояснил Найем.

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В свою очередь, председатель парламентской фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко также прокомментировал публикацию. "Мы ведем консультации с властями о том, чтобы помочь имплементировать Минские соглашения, прекратить конфликт и вернуть Украине неконтролируемую территорию и живущих там людей. Не только лично я, но и члены оппозиционного блока готовы принять участие в том формате, который позволит выполнить эту задачу", - передает пресс-служба политсилы.

Бойко также отметил, что готов взяться за восстановление мира на Донбассе в любом формате.

"Мы нацелены на то, чтобы там прошли выборы в рамках украинского законодательства, после чего эти территории вернулись в состав Украины. Ведь как только здесь появится легитимная власть, признана Киевом, начнется процесс восстановления экономических и политических отношений. Мы хотим помочь нашей стране, чтобы конфликт на востоке был завершен, и готовы принять участие в любом формате, который позволит этого добиться ", - сказал он.

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Ранее издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщало, что кандидатуры Ахметова и Юрия Бойко рассматривают в качестве глав отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Так, по данным источников издания, Виктор Медведчук предложил президенту Украины Петру Порошенко план, согласно которому в ОРДЛО создадут администрации, а их главами назначат фигуры, которые устроили бы и Киев, и Москву.