Нацкомиссия по предотвращению коррупции снова проваливает голосование, в АП говорят о срыве создания агентства

Об этом сообщает Европейская правда.

Первым на голосование комиссии была поставлена кандидатура Руслана Рябошапки, претендента от Реанимационного пакета реформ. Она набрала 5 голосов из 8 (необходимый минимум для принятия решения – 6 голосов).

После этого состоялось голосование по кандидатуре Николая Хавронюка, наиболее рейтингового претендента. Он получил 4 голоса за, 4 – против.

Читайте такжеНуланд: Украина должна освободиться от союза "грязных" денег и политики

После этого член комиссии от администрации президента Александр Данилюк объявил, что считает сегодняшние действия коллег попыткой сорвать создание агентства.

"Я вынужден приостановить участие в комиссии. Я сейчас пойду сообщу президенту о том, что происходит. А здесь происходит срыв всего процесса (создание НАЗК)", - заявил Данилюк.

Ранее УНИАН сообщал, что во вторник ночью было заблокировано проведение конкурса по избранию членов Национальной комиссии по предотвращению коррупции, которое является одной из двух последних требований для визовой либерализации. Конфликт произошел вокруг предложения избрать в состав НАЗК бывшего заместителя министра юстиции, члена антикоррупционной группы РПР Руслана Рябошапки.