Удерживаемый в РФ украинец Карпюк не принимал участия в войне в Чечне - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук сегодня на брифинге.

Представитель СБУ обратил внимание на то, что в Российской Федерации продолжается судилище над гражданином Украины Николаем Карпюком, где его обвиняют в якобы участии в незаконных вооруженных формированиях на территории РФ во время "первой чеченской кампании".

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“По нашим данным, это полный бред на самом деле. Ни в какой первой чеченской кампании Николай Карпюк участия не принимал. Он настоящий патриот, и наши мысли вместе с ним, и мы стараемся его всячески поддерживать как только можем”, - сказал Ткачук.

Как сообщал УНИАН, Николая Карпюка в марте 2014 года похитили в Украине сотрудники ФСБ и вывезли в Россию. Позже Следственный комитет РФ заявил, что Карпюка подозревают в участии в чеченской войне.

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