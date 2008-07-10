Янукович говорит, что принял подарок от Ющенко «по-человечески»

Политическая борьба не должна переходить в войну, подчеркивает председатель Партии регионов, экс-премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Донецкой области.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как он принял подарки ко дню рождения от своих политических оппонентов, он сказал: «Я принял так, как и они принимали от меня подарки. С благодарностью, по-человечески». В.ЯНУКОВИЧ акцентировал, что «не смотря на то, что мы политические оппоненты, мы все люди, и политическая борьба не должна переходить в войну». «Врагов в Украине искать не нужно, нужно искать союзников. И нужно находить решение, как нам жить на этой земле», - заключил глава Партии регионов.