Шуфрич наблюдает за поведением Яценюка и делает вывод

Член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ сомневается, что текущая сессия Верховной Рады будет продлена, и прогнозирует, что уже завтра депутаты пойдут на каникулы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о вероятности продления сессии.

«Я сегодня могу лишь прогнозировать, наблюдая за поведением председателя Верховной Рады, что, скорее всего, они попробуют завтра закрыть сессию», - сказал Н.ШУФРИЧ.

По его словам, если бы у коалиции были другие намерения, то происходил бы поиск реального компромисса для нормализации работы Верховной Рады. При этом он напомнил, что каждый день объявляется перерыв сразу же после открытия пленарного заседания.

«Это свидетельствует об одном – председатель ВР взял курс на то, чтобы завтра закрыть сессию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК сегодня открыл пленарное заседание, однако оно будет продлено лишь после внесения согласованного проекта закона об изменениях в госбюджет на 2008 год.

«Я няней не буду. Договоритесь - я в рабочем кабинете, пленарное заседание не закрываю, ожидаю внесения проекта закона о государственном бюджете», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом председатель ВР отметил, что и в дальнейшем будет продолжать проводить переговоры.