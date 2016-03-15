Правительство обнародовало план действий на 2016 год
Правительство обнародовало план действий Кабинета Министров Украины на 2016 год.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
В основе этого плана – 379 конкретных, предметных задач, которые должно выполнить правительство совместно с парламентом и президентом.
"Каждое задание содержит понятные для каждого мероприятия, ответственных исполнителей, сроки исполнения и ожидаемые результаты", - отметили в правительстве.
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Представленный план действий правительства включает четыре основных приоритета: "Независимая европейская страна", "Децентрализация – стратегия национального развития", "Забота о каждом" и "Благоприятные условия для бизнеса".
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте правительства.