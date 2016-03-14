"Видродження" просит Президента немедленно подписать закон о финансировании ПТУ

Об этом на согласительном совете руководителей парламентских фракций заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

Речь идет о Законе № 3830-3 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год» относительно финансирования профессионально-технического образования».

«Еще 4 февраля Верховная Рада приняла Закон, которым мы обязали Правительство выделить из Государственного бюджета деньги на финансирование профтехобразования. Этот закон поддержали 304 народных депутата. Прошло больше месяца. Закон был направлен на подпись Президенту еще 9 февраля, но до сих пор не подписан», - сказал нардеп.

По словам Виктора Бондаря, возможности местных бюджетов, на которые переложили финансирование ПТУ, ограничены, и не способны взять на себя еще и эти дополнительные расходы.

«Из-за отсутствия финансирования ПТУ из Госбюджета, педагоги не получают зарплаты, ученики - стипендии. В двух ПТУ в городе Мукачево за долги просто отключили газ. По всей стране проходят пикеты работников и учащихся профессионально-технических учебных заведений», - добавил Виктор Бондарь.