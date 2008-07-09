Тимошенко подарила Януковичу букет роз
15:22, 09 июля 2008Политика
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Яценюк приехал в "Зоряный"
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО послала лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ поздравление с днем рождения и букет роз.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.
В.Януковича также поздравил председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК. Встреча по случаю этого состоялась в кабинете В.Януковича в киноцентре «Зоряный».
Как сообщал УНИАН, сегодня В.Януковичу исполнилось 58 лет.
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