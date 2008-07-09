Тимошенко подарила Януковичу букет роз

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО послала лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ поздравление с днем рождения и букет роз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

В.Януковича также поздравил председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК. Встреча по случаю этого состоялась в кабинете В.Януковича в киноцентре «Зоряный».

Как сообщал УНИАН, сегодня В.Януковичу исполнилось 58 лет.