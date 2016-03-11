Пайетт: для безопасности во время выборов на Донбассе нужно международное присутствие

Об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил во время встречи с выпускниками Киево-Могилянской академии.

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«Если там (на Донбассе) будут выборы, и мы надеемся, как и президент Порошенко надеется, что там будут настоящие выборы, согласно стандартам ОБСЕ, чтобы избрать легитимную украинскую власть в этих регионах», - заявил он.

Также посол отметил, что должно быть «определенного вида присутствие, международное присутствие для стабилизации ситуации безопасности, чтобы гарантировать безопасность проведения выборов».

Джеффри Пайетт добавил, что для этого Украина должна подать соответствующий запрос, должны состояться консультации с европейскими и другими международными партнерами.

«Однако первым шагом в этом процессе должно стать выполнение Россией пунктов Минских соглашений, которые она пообещала выполнить, – прекратить посылать войска, танки, ракеты через границу, освободить всех заложников, включая Надежду Савченко, по-настоящему прекратить огонь, остановить эскалацию ситуации, которую мы наблюдаем в последние несколько недель», - заявил посол.

По его словам, США надеются, что выборы на оккупированном Донбассе обеспечат выход из этой ужасной и ненужной войны.