Вину за промедление с реализацией Минских договоренностей сейчас пытаются переложить на Украину - посол

Об этом Мельник заявил в интервью агентству dpa, текст которого опубликован сегодня, передает Deutsche Welle.

Также, по словам посла, вину за промедление с реализацией Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе ”сейчас пытаются переложить на Украину”.

На вопрос, добивается ли Берлин благосклонности от России, посол ответил: ”В любом случае”.

Кроме того, Мельник укоряет немецкое правительство в том, что оно посылает Москве ”неправильные сигналы”.

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”Эти сигналы примирения из Берлина воспринимаются как слабость. Это не рассматривается как уступка или переговорная тактика”, - убежден посол.

Мельник считает, что для президента России сейчас важно вернуться в клуб стран ”Большой восьмерки”.

”Это для Путина, возможно, важнее, чем снятие санкций”, - считает украинский посол.

При этом он предостерег страны G7 от принятия решения о возвращении России в международный клуб правительств высокоразвитых стран мира.

Что касается давления Берлина на Украину относительно позиции на переговорах по реализации Минских договоренностей Мельник отметил: ”Конечно, всегда легче - бросать вызов слабой стороне. И немцы, и французы с удовольствием это делают”.

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”На данный момент происходит соревнование: кто является тем, кто что-то не выполнил? И сейчас мы находимся в этой роли больше, чем россияне. Именно это является тем, что украинцы воспринимают как несправедливое”, - добавил посол.

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Кроме того, Мельник предостерег от провала Минских договоренностей. По его словам, сейчас шансы на их успех до сих пор остаются выше 50%. Несмотря на правительственный кризис в Украине, он считает возможным принять закон о выборах, чтобы провести голосование на Донбассе еще до начала лета. Условием для этого Мельник называет работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что гарантирует безопасность выборов.

В то же время Мельник выступил с критикой ФРГ, которая сейчас председательствует в ОБСЕ.