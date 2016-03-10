"Российские спецслужбы и псевдоЛожкин": Фейгин рассказал, как появилось фейковое письмо Порошенко
Письмо якобы от Петра Порошенко Надежде Савченко прислали от имени Администрации президента.
Об этом рассказал адвокат Савченко Марк Фейгин, который ранее опубликовал это письмо, пишет Украинская правда.
По его словам, он получил звонок от генконсула Украины в Ростове-на-Дону Виталия Москаленко о том, что будет соответствующее письмо из Администрации президента.
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"Мне позвонил генконсул Москаленко и сообщил, что должно быть письмо от Порошенко. После этого я получил этот документ. Там было контактное лицо, но я пока не готов об этом говорить, они должны разобраться у себя внутри", - заявил Фейгин.
"Но это все было поддельное, несомненно. И это не прошло без участия спецслужб Российской Федерации", - добавил он.
У себя на Facebook Фейгин уточнил, что Москаленко попросил у него телефон, чтобы передать его человеку, который и должен был прислать "письмо Порошенко".
Как отмечается, по словам корреспондента "Радио свобода" Антона Наумлюка, генконсул Москаленко заявил, что с Фейгиным связывался человек, представившийся главой Администрации президента Украины Борисом Ложкиным.
"Это был Борис Ложкин, или это был мужчина, который представился Ложкиным, непосредственно (связывался – УНИАН) с Фейгиным. Я этого письма не видел. Я его впервые увидел здесь", - сказал Москаленко, находясь под стенами СИЗО в Новочеркасске, где удерживают Савченко.
Москаленко утверждает, что текст так называемого письма он увидел уже под стенами СИЗО в руках Фейгина.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, Фейгин обнародовал заявление Савченко о прекращении сухой голодовки. Решение перейти на воду и детские смеси Савченко приняла после того, как получила письмо якобы от Порошенко, пообещавшего сделать все возможное, чтобы обменять пленницу.
В обращении к украинцам Савченко написала, что прекращает сухую голодовку ради всех, кто волнуется за нее.
Кроме того, Фейгин опубликовал текст якобы самого письма Порошенко к Савченко с просьбой о прекращении голодовки и предложением должности в новом составе украинского правительства. В Twitter Фейгина также появился комментарий, что речь идет о должности "силового" министра, и такое предложение поможет освобождению Савченко.
Однако у Порошенко заявили, что он не писал никаких писем Савченко. Вскоре российский пранкер Лексус признался, что это его "работа".