Украина имеет самые низкие среди европейских стран расходы на заключенных – отчет Совета Европы

Об этом свидетельствуют данные из отчета Совета Европы относительно положения заключенных в Европе за 2014 год, сообщает "ЕвроПравда". Так, в отчете указывается, что общие бюджетные расходы на пенитенциарную систему Украины в 2013 году составили 88,8 млн евро. Таким образом, Украина имеет самые низкие среди всех обследованных стран средние расходы на одного заключенного в день - 2,68 евро. Это в 20 раз ниже, чем в среднем в странах Совета Европы - 45 евро.

Читайте такжеВ 2016 году начнется реформа пенитенциарной службы - ПетренкоВ то же время, общее количество заключенных в Украине в 2014 году составляло 92 290 человек, то есть 204 заключенных на 100 тыс. жителей.

Не смотря на то, что этот показатель снизился на 50% по сравнению с 2012 годом, он по-прежнему значительно выше, чем в среднем среди 124 стран.

Другие страны с высоким показателем количества заключенных на 100 тыс. населения: Российская Федерация (467,1), Литва (305), Латвия (240,3), Азербайджан (238,2), Грузия (227,9), Эстония (225,1), Польша (203,5), Молдова (201,3), Турция (197,5).

Доля женщин в тюрьмах Украины составляет 5,4%, что несколько больше чем в среднем по странам Совета Европы (5%).

Также статистика свидетельствует, что Украина находится среди стран с наименьшей плотностью заключенных на 100 имеющихся мест, (65,7 заключенных по сравнению с 94 среднем по Европе).

Сообщается также и о том, что почти каждый 3-й заключенный (31,5%) отбывает приговор за кражу. Вторым наиболее распространенным преступлением в Украине являются преступления, связанные с наркотиками (14%).

Наиболее распространенный срок наказания в Украине составляет от 5 до 10 лет - 37,5% осужденных. Этот срок наказания – 3-й самый высокий показатель в Европе после Армении и Албании.

В 2013 году в Украине выпустили на свободу 52 574 человек, то есть 116 человек на 100 тыс. жителей.

Также сообщается о 24 побегах из исправительных учреждений в 2013 году.

В 2013 году в украинских исправительных учреждениях было зарегистрировано 792 смерти, из них 62 самоубийства. Смертность в украинских тюрьмах составляет 52,4 на 10 тыс. заключенных, что почти вдвое выше, чем среднеевропейский показатель (в среднем 28 человек).

Украина с соотношением 7,8 заключенных на одного сотрудника пенитециарной службы занимает пятое место в Европе после Словакии, России, Чехии и Черногории.