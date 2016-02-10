Яценюк призывает закрыть Лукьяновский следственный изолятор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании совместной коллегии Министерства внутренних дел Украины и Министерства юстиции Украины на тему: «От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан».

Яценюк отметил необходимость изменений в работе следственных изоляторов и ухода от советской системы исполнения наказаний.

"Тот же Лукьяновский следственный изолятор, который еще построен царской Россией, должен быть закрыт. Там условия, при которых не то что жить - там выживать невозможно", - сказал он.

По словам премьера, "это система издевательства над гражданином", которому еще даже не вынесен судебный приговор, и он находится под следствием.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр юстиции Павел Петренко подчеркнул, что 2016 год должен стать годом реформы пенитенциарной системы.

Летом 2015 года в управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Киеве и Киевской области предложили построить новый Киевский СИЗО на территории Ирпенского исправительного центра.