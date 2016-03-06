Нардепы призывают европейских парламентариев поддержать кампанию по освобождению Савченко – Геращенко

Народные депутаты призывают европейских парламентариев немедленно присоединиться к кампании по освобождению украинской летчицы Надежды Савченко, которая объявила сухую голодовку в знак протеста против нарушений ее прав в России.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook.

"За последние полтора года не было такой международной встречи, где бы мы не поднимали тему освобождения Надежды Савченко. Мы провели десятки митингов, ее обращение как ключевое требование зафиксировано в многочисленных резолюциях ПАСЕ, освободить Надежду требует Европарламент и мировые лидеры. Президент Украины, МИД ставят этот вопрос во время каждого общения с коллегами. И на все эти обращения Путин откровенно плюет уже полтора года. Но сейчас счет пошел на часы. Вчера говорила с мамой Надежды. Мы давно общаемся с Марией Ивановной, но я никогда не слышала ее в таком жутком эмоциональном состоянии, она в отчаянии. Как и Вера Савченко, Надина сестра", - написала Геращенко.

По ее словам, "Путин бросил вызов всему миру. А в это время мир рассказывает нам о выборах на Донбассе... и об освобождении заложников как первоочередном приоритете на всех встречах кричит только Украина. Это не просто неправильно, это позорно".

Геращенко проинформировала, что от комитетов Верховной Рады по евроинтеграции и иностранным делам депутаты обратились ко всем коллегам-представителям парламентов стран ЕС с просьбой срочно приобщиться к публичной кампании с требованием освободить Надежду.

"Путин должен ее отпустить. Немедленно отпустить. Живой! И это требование должно звучать громко! От всех, кто считает себя европейцем. Мы ждем от наших европейских коллег реакции на то, что в российской тюрьме сегодня мордуют и уничтожают Надежду Савченко".

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Как сообщал УНИАН, Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля. После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста летом 2014 года.

2 марта государственное обвинение потребовало, чтобы суд приговорил Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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3 марта суд отказал Савченко в последнем слове. После дебатов судья закрыл заседание и сообщил о возобновлении процесса 9 марта. В ответ Савченко заявила, что отказ в последнем слове воспринимает как нарушение ее прав и с 4 марта начинает сухую голодовку.