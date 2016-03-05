Наливайченко объединил более 150 общественных организаций

Лидер ОО «Антикоррупционное движение» заявил: «Перед гражданским обществом стали вполне политические вызовы, которые можно решить только политическими методами». И добавил, что «Антикоррупционный движение» приглашает все общественные организации из всех регионов страны для объединения в мощную общественно-политическую инициативу.

Выступая перед собравшимися Наливайченко заявил: «Мы общественное движение, но наши требования являются политическими».

Он напомнил, что несколько недель назад о себе громко заявило общественно-политическое объединение созданное «Антикоррупционным движением» и партией «Батькивщина», и призвал более 150 общественных объединений и международных партнеров присутствующих на форуме объединяться по сходным принципам.