«Наша Украина» хочет, чтобы парламент сосредоточился на судебной реформе

Фракция «Наша Украина» будет требовать на завтрашнем заседании парламента принять проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе судей" и проекте закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве Украины" и тем самым начать долгожданную судебную реформу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина-Народная самооборона», об этом заявил председатель партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Комментируя внесенные правительством поправки в госбюджет, политик отметил, что «к сожалению, правительство учло далеко не все предложения Президента Украины и фракции НУНС. В частности, это касается социального, гуманитарного и оборонного направлений».

«Последнюю пленарную неделю парламент должен заниматься законами, а не политиканством. Поэтому мы призываем все фракции в Верховной Раде не прибегать к блокированию трибуны», - подчеркнул председатель «Нашей Украины».

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что «Наша Украина» не будет поддерживать никаких постановлений об отчете правительства или его отставки.

«Очевидно, что перед Кабинетом министров встало много вызовов, - отметил он. – Однако задача парламента - принимать необходимые обществу законы, а не действовать по принципу «чем хуже, тем лучше», - убежден политик.