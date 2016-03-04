Украина и ЕС нашли компромисс относительно скандального закона об электронном декларировании
Представители Европейского Союза вместе с украинскими политиками достигли компромисса относительно принятия законов, необходимых для визовой либерализации Украины с ЕС.
Об этом заявил пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик, сообщает "Громадське".
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"Я могу раскрыть маленький секрет, что наши юристы, наши эксперты разработали на этой неделе с украинскими коллегами компромиссные решения этих спорных вопросов электронного декларирования, относительно списка близких родственников, по базе, от которой должны будут чиновники давать эти декларации. Так что этот компромисс является более или менее готов, увидим что будет в парламенте", - сказал Стулик.
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По его словам, в ЕС также сообщили, когда смогут считать выполненными условия, которые необходимы для либерализации отношений с Украиной. "Наши эксперты сказали, условия и параметры этого решения или закона будут нас устраивать, и когда мы сможем их считать выполненными", - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, по информации народного депутата Владимира Арьева,Нидерланды выступают за перенесение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме Украины с ЕС после апрельского референдума.
В МИД же уверяют, что безвизовый режим с ЕС "не завалили и не слили".
Ранее стало известно, что для отмены виз для украинцев летом 2016 года Украина должна в ближайшие недели "поправить закон о декларировании, вернув уголовную ответственность за ложь в декларациях уже с этого года, а также доизбрать трех членов НАПК".
Напомним, 18 декабря 2015 года Еврокомиссия обнародовала финальный отчет о выполнении Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.
В отчете ЕК констатирует, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включение ее в список стран, с которыми у ЕС действует безвизовый режим.
Отчет будет направлен Совету ЕС и Европейскому парламенту, и на основе этого документа они должны утвердить решение относительно либерализации визового режима с Украиной.