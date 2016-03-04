Украина и ЕС нашли компромисс относительно скандального закона об электронном декларировании

Об этом заявил пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик, сообщает "Громадське".

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"Я могу раскрыть маленький секрет, что наши юристы, наши эксперты разработали на этой неделе с украинскими коллегами компромиссные решения этих спорных вопросов электронного декларирования, относительно списка близких родственников, по базе, от которой должны будут чиновники давать эти декларации. Так что этот компромисс является более или менее готов, увидим что будет в парламенте", - сказал Стулик.

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По его словам, в ЕС также сообщили, когда смогут считать выполненными условия, которые необходимы для либерализации отношений с Украиной. "Наши эксперты сказали, условия и параметры этого решения или закона будут нас устраивать, и когда мы сможем их считать выполненными", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, по информации народного депутата Владимира Арьева,Нидерланды выступают за перенесение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме Украины с ЕС после апрельского референдума.

В МИД же уверяют, что безвизовый режим с ЕС "не завалили и не слили".

25 февраля Порошенко подписал законы , необходимые для получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом. Но на данный момент еще продолжаются консультации с ЕК по поводу скандального закона об электронном декларировании.