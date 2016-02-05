Климкин уверен, что безвизовый режим с ЕС введут в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам.

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“Процесс обсуждения в европейских структурах уже начался на уровне министров внутренних дел и министров иностранных дел, и законодательные изменения должны привести к положительному решению. Дату, конечно, не буду называть, но дата должна быть этого года. За это мы все должны бороться”, - сказал Климкин.