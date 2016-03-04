Изменение границ Украины определило "новую стратегическую реальность" в мире - НАТО

Как сообщает официальный сайт Альянса, об этом Вершбоу заявил во время своего выступления в Кракове на конференции "НАТО как активный защитник - ожидания перед Варшавским саммитом НАТО", которую организовал Фонд Института стратегических исследований.

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"Последний раз я выступал на этой конференции два года назад, вскоре после незаконной аннексии Россией Крыма и в начале ее кампании по дестабилизации в Украине, которая происходит по сей день. Этот момент ознаменовал окончание более чем 20-летнего периода, когда страны Запада смотрели на Россию как на партнера. Несомненно, даже в то время Россия уже показала пример по дестабилизации стран, расположенных по соседству с ней, в частности, Молдовы и Грузии. Но российская агрессия против Украины, включая первое изменение границ с помощью силы в Европе со времен Второй мировой войны, показала «новую стратегическую реальность», которая на сегодняшний день стала еще более обременительной", - подчеркнул Вершбоу.

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По словам представителя Альянса, со времени начала кризиса в Украине Россия продолжила подрывать международный порядок, основанный на уважении суверенитета государств, верховенстве права и правах человека.

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"Россия пытается повернуть стрелку часов назад, когда доминировали страны в пределах своей сферы влияния через силу и запугивание. Ялта, а не Хельсинки, берется во внимание как модель европейской безопасности в XXI веке. Это никогда не может быть нашим видением", - заявил Вершбоу.