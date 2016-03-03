Киевсовет не поддержал просьбу к ЦИК назначить выборы в райсоветы на 29 мая

Как передает корреспондент УНИАН, за данный проект решения проголосовали 53 из 101 зарегистрированного в зале депутата (всего в Киевсовете 120 депутатов).

Этот вопрос рассматривался сразу после того, как депутаты отказались поддержать проект решения, предложенный мэром Киева Виталием Кличко, об обращении в ЦИК о предоставлении дополнительных разъяснений относительно процесса назначения и проведения выборов в райсоветы. За это проголосовали лишь 50 депутатов.

"Мы - депутаты Киевсовета, став свидетелями невозможности проведения выборов в районные в городе Киеве советы, обращаемся к Центральной избирательной комиссии с просьбой предоставить разъяснения относительно порядка и сроков назначения таких выборов, в том числе в отношении субъекта представления для назначения таких выборов, а также полномочий районных в городе Киеве советов", - говорилось в проекте обращения Киевсовета к ЦИК.

Читайте такжеКиевсовет призывает президента обеспечить гарантии проведения выборов в райсоветы города

Кличко обратил внимание, что на сегодняшний день нет четко прописанного разделения полномочий депутатов Киевсовета и районных советов, что может привести к тому, что при наличии и тех, и тех не будет возможности наладить эффективную работу над решением проблем общины Киева.

После многочисленных выступлений депутатов из фракций "Самопомич", "Свобода", "Еднисть" и "Батькивщина", которые утверждали, что соответствующие разъяснения могут быть получены Киевсоветом и без дополнительного обращения в ЦИК, а также что отсутствуют какие-либо непонятные моменты, которые нуждались бы действительно в отдельном обращении к ЦИК, мэр отметил, что есть разные мнения в сессионном зале и различные видения. Поэтому есть необходимость обращаться за дополнительными разъяснениями в ЦИК. Однако депутаты не согласились с замечаниями мэра.

После этих двух голосований в работе Киевсовета был объявлен перерыв.

Читайте такжеКличко заявляет, что вопрос районных советов должен быть четко законодательно урегулирован

Справка УНИАН. 23 июля 2015 года Киевсовет принял решение "Об управлении районами города Киева", которым определил пределы полномочий 10 районных советов в Киеве и назначил первые выборы депутатов таких райсоветов на 27 марта 2016 года.

ЦИК объявила о начале процесса по выборам депутатов райсоветов Киева с 6 февраля 2016 года.

В то же время 5 февраля Окружной админсуд Киева принял решение остановить действие постановления ЦИК о проведении в столице 27 марта выборов в райсоветы.

28 января ЦИК и несколько политических сил подали жалобы на решение Окружного админсуда об отмене выборов в райсоветы Киева.

Читайте также8 партий объединили усилия для проведения выборов в райсоветы Киева