Разведка США раскрыла часть "большого плана" России по получению уступок в конфликте с Украиной

Об этом заявил глава разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенант Винсент Стюарт, передает ZN.UA со ссылкой на издание Defense News.

Генерал Стюарт добавил, что РФ использует внезапные военные учения с целью запугать Европу и намеренно смыть границы между учениями и подготовкой к действиям на территории других государств.

"Недавние внезапные учения были реалистичными и угрожающими, они показали уровень сложности, который я не видел на протяжении около 20-ти лет", - сказал Стюарт.

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По его словам, в будущем российские войска будут иметь меньшую численность, но будут более подготовлены к действиям на периферии РФ.

Однако, как заметил генерал, программа перевооружения России будет осложнена коррупцией, спадом промышленного производства, западными санкциями и плохим состоянием экономики.

Напомним, ранее в МИД заявили, что действия Российской Федерации вокруг Алеппо в феврале 2016 года практически идентичны тактике, которая была применена Россией в феврале 2015 года в Дебальцево.