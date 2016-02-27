МИД: Тактика России в Сирии схожа с ее действиями в Дебальцево в феврале 2015 года

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что резолюция Совета безопасности ООН по Сирии будет способствовать деэскалации сирийского конфликта.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД по поводу принятия резолюции СБ ООН по вопросу режима прекращения огня в Сирии.

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«Делегация Украины поддержала принятие 26 февраля с.г. резолюции Совета Безопасности ООН о режиме прекращения огня в Сирии. Выражаем надежду, что этот шаг будет способствовать деэскалации сирийского конфликта. В то же время, делегация Украины после принятия резолюции сделала заявление, в котором подчеркнула, что именно поддержка Российской Федерацией режима Асада в значительной мере привела к нынешней катастрофе в Сирии и драматическому развитию ситуации в течение последних месяцев», - отмечается в документе.

В МИД Украины констатировали, что Россия, являясь де-факто стороной конфликта, всеми силами пытается навязать себя в качестве посредника по его урегулированию.

«Нам хорошо знаком такой подход, ведь Москва применяет ту же тактику, что и на Донбассе. Россия так же разжигает насилие в Сирии, в частности, отправляет своих военных, поставляет вооружение, осуществляет боевые операции и прибегает к грязной пропаганде», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также добавили, что действия Российской Федерации вокруг Алеппо в феврале 2016 года практически идентичны тактике, которая была применена Россией в феврале 2015 года в Дебальцево: Кремль подписывает договоренности о прекращении огня и сразу же их нагло нарушает.

«К сожалению, предложения Украины по сбалансированию текста проекта резолюции не были должным образом учтены. Подтверждая свою обеспокоенность развитием событий в Сирии и исходя из необходимости немедленного разрешения ситуации в этой стране, украинская делегация, тем не менее, приняла решение поддержать проект упомянутой резолюции», - подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Вашингтон и Москва объявили о согласовании плана относительно условий и сроков прекращения военных действий в Сирии.

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Сегодня вступило в силу соглашение о прекращении военных действий в Сирии, достигнутое при посредничестве России и США.

За несколько часов до вступления в силу мирного соглашения Совет безопасности ООН единогласно поддержал представленный США и Россией текст резолюции о прекращении боевых действий в Сирии.

Условия перемирия не распространяются на экстремистские группировки, в том числе "Исламское государство".