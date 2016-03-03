Посол Украины в Великобритании вручила верительные грамоты королеве Елизавете (фото)

Как сообщает посольство Украины в Великобритании, официальная церемония вручения верительных грамот состоялась в Букингемском дворце.

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"В Букингемский дворец посла сопровождал маршал дипломатического корпуса на государственной карете. Во время церемонии Наталья Галибаренко вручила верительные грамоты королеве, которая аккредитовала ее послом Украины в Великобритании. Посол поблагодарила ее величеству королеве за аудиенцию и выразила слова благодарности за солидарность и поддержку Украины со стороны Великобритании", - говорится в сообщении.

Украинский дипломат выразила намерение продолжать развитие дружественных отношений между обеими странами.

Королева Елизавета передала наилучшие пожелания президенту Петру Порошенко и народу Украины.

Во время торжественного приема украинский посол особо отметила неизменную позицию Великобритании в поддержке территориальной целостности Украины и подчеркнула, что Украина остается надежным партнером Великобритании на международной арене.