Елизавета II в послании на Рождество выразила надежду на будущее

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Правда, мир в этом году пережил мрачные события, - сказала королева, сидя за своим рабочим столом в кабинете XVIII века в Букингемском дворце, - но в Евангелии от Иоанна есть строка, вселяющая великую надежду. Ее часто читают во время рождественских служб: "И свет во тьме светит, и тьма не объяла его".

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Елизавета II сама пишет свои послания на Рождество, и - как отмечает корреспондент Би-би-си при королевском дворе Николас Уитчелл – ее нынешнее обращение еще раз подчеркнуло, как важна для королевы ее христианская вера.

Обращаясь к ситуации с беженцами в Европе, Елизавета II напомнила, что Иисус Христос, несмотря на все гонения и преследования, продолжал проповедовать любовь, а не месть и насилие.

Она вспомнила также, что в этом году мир отметил 70-летие окончания Второй мировой войны, и выразила благодарность всем, кто принес победу.

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Королева сказала, что она с нетерпением ждет наступление 2016 года, в котором ей исполнится 90 лет. По ее словам, радость праздника она сможет разделить и с самыми младшими членами своей семьи. Елизавета II напомнила, что в уходящем году родилась ее пятая правнучка, принцесса Шарлотта, дочь герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кэтрин.