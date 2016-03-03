Проблемы с получением безвизового статуса с ЕС были предсказуемыми - Березюк

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Это связано с тем, что Украина не выполнила взятых на себя обязательств в сфере антикоррупционной деятельности.

"С одной стороны действительно обидно, что откладывается определения украинского статуса по безвизовому режиму. Но это было предсказуемо. Потому что не всегда желания переходят в действия, когда на самом деле не выполнять свои обязательства, свою домашнюю работу. И эта ситуация по двум вопросам, на самом деле, по вопросу электронных деклараций и начала функционирования Национальной комиссии по предотвращению коррупции, это две совмещенные вещи. ЕС использовал этот момент, чтобы формально и очень жестко заявить о том, что эти важные и ключевые моменты в антикоррупционной деятельности в стране должны быть решены. Но это, на самом деле хорошая вещь, чтобы она все таки состоялась, если мы хотим придать нашему государству совсем другой статус", - сказал Березюк.

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Сейчас Украина не может подтвердить своего статуса как безопасная страна.

"Безвизовый статус – это не только поездки за границу без визы. Безвизовый статус – это признание Европой, что Украина - безопасная страна для передвижения и для деятельности. К величайшему сожалению, информация, которая идет из Украины и об Украине, не может предоставить такой гарантии Европе", - добавил нардеп.

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Как сообщалось ранее, решение Еврокомиссии об отмене виз для украинцев могли отложить. "Предложение ЕК по визовой либерализации для Грузии будет готово на следующей неделе. Украине, возможно, придется подождать после референдума по ассоциации, который состоится в Нидерландах 6 апреля", - написал журналист "Радио Свобода" из Брюсселя Рикард Йозвяк.

В свою очередь в Европейской комиссии информацию о том, что введение безвизового режима с Украиной может быть отложено до референдума в Нидерландах, не комментировали.