В рассмотрении дела Мосийчука объявили перерыв до 15 марта

Коллегия Верховного суда Украины в деле народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука об обжаловании решения Высшего административного суда, которым отменено постановление Верховной Рады о предоставлении разрешения на привлечение его к уголовной ответственности и арест, объявила перерыв до 15 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд фактически завершил слушания по делу.

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На заседании выступили Мосийчук и его адвокат Леонид Сиваков.

В частности, Мосийчук в своем выступлении отметил, что председатель Верховной Рады Владимир Гройсман лишил его права выступления в сессионном зале, поставив на голосование постановление сразу после просмотра видео депутатами, которое принес с собой генеральный прокурор Виктор Шокин.

Также, по его словам, было нарушено его право на рассмотрение представления генпрокурора на Регламентном комитете ВР, заседании парламента, право его и депутатов на обсуждение проекта постановления о привлечении его к уголовной ответственности и аресте.

В свою очередь адвокат Мосийчука Сиваков заявил, что 38 народных депутатов, которые голосовали за проект этого постановления, предоставили ему свидетельство о том, что голосовали по ошибке, под влиянием видео, которое было продемонстрировано генпрокурором.

После этого коллегия судей объявила перерыв в судебном заседании, отметив, что возможно на следующем заседании суд еще задаст вопросы участникам этого процесса - представителям парламента, а также Мосийчуку и его адвокатам.

Комментируя перенос принятия решения по делу на две недели, адвокат Сиваков предположил, что это сделано «с целью затянуть время и, скорее всего, принято по политическим мотивам, поскольку суд уже фактически завершил рассмотрение материалов дела».

Справка УНИАН. 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению ГПУ дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции. В тот день на заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого закончился 15 ноября. Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на содержании Мосийчука под стражей.

Высший админсуд Украины 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к ВР о признании незаконным и отмене постановления парламента о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

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В ноябре в Верховный Суд поступила жалоба на решение Высшего административного суда о признании незаконным и отмене постановления парламента в отношении Мосийчука.

В декабре 2015 года Мосийчука прооперировали в институте имени Шалимова.

26 февраля 2016 года Печерский районный суд Киева перенес на 16 марта рассмотрение представления ГПУ на избрание ему меры пресечения.