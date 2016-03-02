В ЕС призывают Украину делать как можно больше для выполнения Минских договоренностей

В Европейском Союзе призвали Украину сделать как можно больше для того, чтобы Минские договоренности были выполнены.

Об этом сказала заместитель генерального директора Внешней службы ЕС Хельга Шмид, выступая сегодня в Брюсселе на заключительной сессии «Украинской недели» в Европейском парламенте.

"Минские договоренности – это лучшее, что у нас есть, чтобы восстановить украинскую целостность и украинские границы. Поэтому мы призываем Украину, чтобы она сделала как можно больше со своей стороны. И никто не должен говорить, что Украина не сделала всего возможного для мирного урегулирования. Я хочу призвать Украину и вас, чтобы вы были ответственными лидерами», - подчеркнула она.

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Шмид отметила, что ЕС не может вернуться к «обычным делам с Россией, пока не будет разрешен кризис».

«Мы и в дальнейшем сохраним наши меры против России, и это – четкая демонстрация наших намерений в этом отношении. Минские договоренности должны быть полностью выполнены, и все должны участвовать в разрешении этого конфликта», - сказала дипломат.

При этом представитель Внешней службы отметила, что «даже, когда будут реализованы Минские договоренности, останется проблема Крыма и Севастополя».

«Два года плохой ситуации в сфере прав человека вызывают беспокойство. Мы не признаем незаконной аннексии Крыма», - напомнила она позицию ЕС.