Эксперты назвали "Минские договоренности" навязыванием Украине ограниченного суверенитета

Об этом говорится в отзыве участников экспертной конференции “Минские договоренности - путь решения конфликта или рецепт катастрофы”, которую опубликовал "Майдан иностранных дел".

По мнению экспертов, реализация такого сценария создаст основу для настоящего гражданского противостояния и расширит политические рычаги влияния Кремля на официальный Киев через узаконивание созданных и поддерживаемых Россией марионеточных организаций –так называемых ДНР/ЛНР.

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"Реинтеграция оккупированных территорий в политическое, гуманитарное и правовое поле Украины с особым статусом (с учетом требований агрессора) имеет целью создание препятствий реализации воли подавляющего большинства граждан относительно вступления в ЕС и НАТО, а также усиление центробежных процессов на остальной территории страны. Сценарий навязывания ограниченного суверенитета является абсолютно неприемлемым для украинского общества, ведь противодействие этому было одной из главных причин Революции Достоинства", - отмечается в отзыве.

Эксперты считают, что «Минские договоренности» с правовой точки зрения является "никчемным документом", так как заключены с "грубым нарушением норм Закона Украины О международных договорах" и не могут быть выше Конституции государства.

В отзыве отмечается, что взяв от имени Украины обязательства относительно содержания и сроков конституционных изменений, президент и народные депутаты превысили свои полномочия.

"Несмотря на факт невыполнения ни одного из пунктов «Минских договоренностей», что давало основания признать их не действительными после 31 декабря 2015г., политики продолжают твердить об их безальтернативности. Международное сообщество и украинское общество сознательно вводятся в заблуждение с целью отмены ограничительных мер и санкций против агрессора. Над этим упорно работает российская дипломатия, «друзья Путина» в ЕС при отсутствии твердой, аргументированной позиции официального Киева", - отмечается в отзыве.

В то же время участники конференции требуют от президента Украины признать, что срок «действия» «Минских договоренностей» истек, и выразить готовность к политико-дипломатическому решению российско-украинского конфликта, оставив за собой право использования все законные методы, имеющиеся силы и средства, включая военные, с целью защиты государства, восстановления ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

По их мнению, сутью переговоров должны быть исключительно вопросы прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины; освобождение всех оккупированных территорий – отдельных районов Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь; освобождение всех без исключения заложников и политических заключенных; возмещение убытков, понесенных Украиной в результате российской агрессии.

Также эксперты предлагают инициировать создание нового формата урегулирования российско-украинского конфликта с участием США, ЕС, России и других заинтересованных стран (в первую очередь подписантов Будапештского меморандума), включив в повестку дня переговоров не только вопрос деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но и Крыма, а также выработки международных юридических гарантий безопасности Украины.

Кроме того, по мнению участников конференции, среди прочего Украине нужно инициировать согласно Ст. 39 Устава ООН созыва внеочередное заседание Совета Безопасности ООН с целью признания этим органом акта агрессии Российской Федерации против Украины, в случае блокирования принятия решения со стороны Москвы инициировать рассмотрение этого вопроса на Генеральной Ассамблее ООН.

Также они требуют в законодательном порядке признать так называемые ДНР/ЛНР" нерегулярными вооруженными формированиями, которые финансируются, вооружаются, контролируются РФ, а следовательно являются инструментом осуществления Россией против Украины вооруженной агрессии, что подпадает под “Определение агрессии”, согласно Резолюции 3314 (ХХІХ) утвержденную ГА ООН от 14 декабря 1974 г.".

Кроме того, по их мнению, нужно сформировать консолидированную претензию к государству агрессору и инициировать создание международной комиссии для оценки убытков, причиненных вооруженной агрессией России для последующего возмещения их через международные суды.