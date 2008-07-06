В ПР накинули к инфляции «от Тимошенко» еще 4%

Прогноз инфляции ниже 20% на конец года можно рассматривать как нереалистичный. Так нардеп Партии регионов, Министр экономики оппозиционного правительства Ирина Акимова прокомментировала решение правительства ухудшить прогноз инфляции до 15,9%, сообщает пресс-служба ПР.

Наиболее оптимистичный прогноз Национального банка Украины составляет 21%, напоминает Акимова. Международный валютный фонд и Мировой банк сходятся на цифре 22-23%. Компания JPMorgan называет цифру в 25%. Очевидно одно – инфляция, вероятно, превысит 20% отметку.

«Снижение темпов инфляции в мае и в летние месяцы, - по мнению депутата, – вещь обычная и носит сезонный характер. В тоже время, вряд ли можно прогнозировать дефляцию на протяжении лета. Напомню, что уже в прошлом году традиционная летняя дефляция не наблюдалась».

По мнению Акимовой, осенью инфляционные риски возрастут еще больше. Это связано и с началом отопительного сезона, и с неизбежным ростом стоимости коммунальных услуг, и с обычным для Украины явлением, когда основная часть бюджетных расходов приходится на вторую половину года или даже на четвертый квартал.

Но что самое важное, утверждает нардеп, - «это отсутствие системных усилий власти по борьбе с инфляцией. Как известно, Нацбанк продолжает настаивать, чтобы все сверхплановые доходы бюджета были направлены только на финансирование дефицита бюджета. Вопреки публичным обещаниям правительства найти общий язык с НБУ, у них, как всегда, другая точка зрения. Уже официально объявлено о продолжении финансирования программы по выплате сбережений «Ощадбанка» в размере 1,8 млрд. грн., о намерении выделить государственные гарантии под строительство объектов инфраструктуры в размере 20 млрд. грн. Не будем забывать, что с ростом уровня прожиточного минимума потребуется дополнительные расходы на пенсионные выплаты. Это означает, что уровень социальных расходов будет продолжать расти, а дополнительные доходы бюджета будут в значительной мере возвращаться в экономику в виде потребительских расходов, стимулируя новый виток роста цен».

Своими заявлениями о приближении уровня оплати труда и уровня жизни к европейским стандартам, Юлия Тимошенко продолжает разогревать инфляционные ожидания населения, считает Акимова. Такая бюджетная политика является экспансионистской и может только стимулировать рост инфляции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на вчерашнем заседании изменил некоторые макроэкономические показатели государственного бюджета 2008 года, в частности, увеличил прогноз инфляции по итогам года с 15,3 до 15,9%.