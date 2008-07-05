Тимошенко заявляет, что тщательно рассчитала и обосновала бюджет

Кабинет министров на сегодняшнем заседании планирует утвердить изменения в государственный бюджет 2008 года и уже сегодня подать документ в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодня внеочередное заседание Кабинета министров.

Она подчеркнула, что все прогнозные макропоказатели документа тщательно рассчитаны и обоснованы.

«После сегодняшней дискуссии и в случае принятия изменений и дополнений в бюджет уже сегодня до конца дня изменения и дополнения в государственный бюджет будут переданы в Верховную Раду. И мы надеемся на то, что в последнюю неделю Верховная Рада Украины… консолидирует все политические усилия и все-таки подарит народу Украины, регионам изменения и дополнения к бюджету, которые существенно изменят финансовую жизнь страны», - сказала премьер.

«Я верю в то, что консолидация произойдет, и бюджет будет принят», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, благодаря росту доходов на 30,4 млрд. грн., появилась возможность значительную часть этих денег направить на инвестиции в различные отрасли, в частности, аграрный комплекс, энергетический, на судостроение и авиастроение. «Мы будем делать так, чтобы каждая отрасль получила достойную поддержку за счет расходов развития», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что правительство предусмотрело продолжение выполнения социальных программ для повышения уровня жизни людей, в частности, увеличение зарплат и пенсий и по продолжению возвращения сбережений вкладчикам Сбербанка.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что треть из этой суммы будет направлена на увеличение доходной части местных бюджетов, деньги будут также направлены на увеличение расходов по подготовке Евро-2012, в частности, на увеличение расходов на строительство дорог, аэропортов, развитие местной инфраструктуры.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что на госгарантии для привлечения кредитов в дорожное строительство предусмотрено 24,3 млрд. грн.