Германия разрабатывает "план Маршалла" для Украины

Об этом депутат Бундестага Карл-Георг Вельман заявил в интервью "Сегодня".

Он отметил, что они работают над новой стратегией для стабилизации и развития Украины с гораздо более большими финансовыми и политическими усилиями.

"Это нечто новое и будет идти в качестве дополнения к Соглашению об ассоциации. Это (новая стратегия – Ред.) еще в разработке, не став частью официальной политики", - рассказал Вельман.

Читайте такжеНемецкий депутат: У нас есть опасения, что реформаторское движение в Украине провалится

Депутат Бундестага подчеркнул, что это идея основательного "плана Маршалла" для восстановления экономики, управления, судебной системы и т.д.

"Если этот "план Маршалла" когда-нибудь начнет работать, то только под полным контролем и мониторингом (со стороны Германии – Ред.)", - подытожил он.

Справка УНИАН. План Маршалла - программа помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию.

План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран и развитие Европы в целом.