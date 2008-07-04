Глава Харьковского облсовета переплюнул Шерлока Холмса?

Заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Сергей СТОРОЖЕНКО назвал безответственным и нелепым заявление председателя Харьковского областного совета Василия САЛЫГИНА относительно его возможной причастности к гибели народного депутата Евгения Кушнарева.

Как передает корреспондент УНИАН, заявление С.СТОРОЖЕНКО размещено на официальном сайте Харьковской облгосадминистрации.

«Сложно комментировать подобную нелепость, поскольку человек, делая такое громкое заявление, должен его хоть чем-то подтвердить. Василий Викторович должен понимать, что совершает уголовное преступление, поскольку не сообщает органам расследования информацию относительно убийства, которая у него якобы есть», - сказал С.СТОРОЖЕНКО.

По словам вице-губернатора, ему трудно понять причину ничем не спровоцированной агрессии со стороны председателя Харьковского облсовета.

«Просто стыдно за такого руководителя. Проявив особые склонности к розыску, к оперативно-розыскной деятельности и имея к тому же награды МВД, Василий Викторович сделал все для того, чтобы Шерлок Холмс просто отдыхал. Хочу разочаровать Василия САЛЫГИНА: у меня нет связей в криминальном мире, нет домов, земель, магазинов, базаров, заводов, и я очень горжусь тем, что ничего не украл у харьковчан. Евгений Кушнарев трагически погиб более года назад, и устраивать танцы на костях этого человека (как, впрочем, и на костях любого другого умершего), по моему мнению, аморально», - отметил С.СТОРОЖЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 июля В.САЛЫГИН заявил журналистам, что не исключает причастности С.СТОРОЖЕНКО к гибели народного депутата Е.Кушнарева и будет инициировать его отставку с должности заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации и первого вице-президента Федерации футбола Украины.

В свою очередь, заместитель прокурора области Олег АНПИЛОГОВ заявил, что следователи допросят В.САЛЫГИНА.