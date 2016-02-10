Суд продлил арест Ерофеева и Александрова еще на 60 суток

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято в ответ на ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей.

Следующее судебное заседание назначено на 10.00 25 февраля.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу в составе 12 человек, в которую входил Александров.

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В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает производство против них.

23 декабря 2015 года суд продлил срок содержания под стражей Александрова и Ерофеева до 20 февраля 2016 года.