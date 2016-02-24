Участие "ЛитПолУкрбриг" в миссиях на Донбассе должна зависеть от высшего руководства, считают в Литве

Такое мнение высказал командующий Батальона улан Великой княжны литовской Бирутес, который является частью Литовско-польско-украинской бригады ("ЛитПолУкрбриг"), майор Дарюс Бернотас

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Таким образом он ответил на вопрос о возможной возможности участия "ЛитПолУкрбриг" в любых миротворческих миссиях на востоке Украины.

"На этот вопрос должно ответить высшее командование (главный штаб "ЛитПолУкрбриг" находится в Люблине (Польша) - УНИАН). Что касается моего батальона, несомненно, мы натренированы, подготовленные защищать родину, и также готовы к международным операциям. И поэтому, если выше командование, если политики примут решение отправить нас туда, то мы готовы к такой миссии", - сказал Бернотас.

Говоря о миротворческих миссиях под эгидой Организации Объединенных Наций, литовский военный отметил, что лично не получал никаких программ относительно возможного участия "ЛитПолУкрбриг" в соответствии с мандатом ООН.

"Я сказал бы, что это является политическим вопросом, потому что резолюций Организации Объединенных Наций или определенного типа установок относительно будущих миссий я в настоящее время не получал", - сказал Бернотас.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2014 года в Варшаве министры обороны Украины, Польши и Литвы подписали договор о создании совместной военной бригады "ЛитПолУкрбриг".

Бригада создана для участия в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета Безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины.