Сегодня в Люблине откроют штаб многонациональной бригады "ЛитПолУкрбриг"

В Люблине сегодня состоится открытие штаба многонациональной бригады «ЛитПолУкрбриг».

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, по этому случаю в Польшу отбыл министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак. В состав совместной делегации Минобороны и Национальной гвардии МВД Украины также входит командующий Нацгвардии генерал-полковник Юрий Аллеров.

В ходе визита Полторак примет участие в церемонии открытия штаба многонациональной бригады в городе Люблин.

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Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2014 г. в Варшаве министры обороны Украины, Польши и Литвы подписали договор о создании совместной военной бригады "ЛитПолУкрбриг". По предварительным договоренностям, общая численность бригады должна составить почти 2,5 тысячи военных, из которых от Украины - 545, от Литвы - 650 и от Польши - 1250. Место дислокации бригады - польский Люблин.

Бригада создана с целью участия в международных операциях, которые проводятся на основании мандата Совета безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины.

Планируется, что первые учения «ЛитПолУкрбриг» состоятся в феврале следующего года.

Идея создания украинско-польско-литовской бригады противодействия кризисным ситуациям «ЛитПолУкрбриг» возникла еще в 2007 году.