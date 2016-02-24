Из фракции БПП и коалиции вышел еще один нардеп (заявления)
13:26, 24 февраля 2016Политика
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Из фракции "Блок Петра Порошенко" и коалиции вышел еще один нардеп Александр Сугоняко.
Сугоняко вышел из БПП / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Сергей Каплин.
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"Депутаты от "Партии простых людей" первыми покинули коалицию после олигархического путча в парламенте. Мы с Александром Сугоняко вышли также из "Блока Петра Порошенко", - сообщил он.
Напомним, 17 февраля народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин заявил, что он и его коллега по фракции Александр Сугоняко выходят из коалиции.
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