Из фракции БПП и коалиции вышел еще один нардеп (заявления)

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Сергей Каплин.

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"Депутаты от "Партии простых людей" первыми покинули коалицию после олигархического путча в парламенте. Мы с Александром Сугоняко вышли также из "Блока Петра Порошенко", - сообщил он.

Напомним, 17 февраля народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин заявил, что он и его коллега по фракции Александр Сугоняко выходят из коалиции.