Садовый о провальном голосовании за отставку Яценюка: "это был сговор"

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в интервью "Сегодня".

"То, что я сегодня я понимаю, это был сговор. Такие ходики – обвести всех вокруг пальца. На самом деле они себя обвели. Люди же не глупые – люди все это прекрасно понимают", - отметил он.

Мэр Львова отметил, что для него очень болезненной была позиция фракции БПП, когда 40 преданных Порошенко человек не проголосовали за отставку правительства, хотя до этого все говорили единогласно, что будет решение.

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"То, что не голосовал "Оппозиционный блок", это было понятно, потому что у них с Арсением Яценюком замечательные отношения. А то, что партия Порошенко не проголосовала, а перед этим за три часа до голосования он дал громкое заявление для всего мирового сообщества, – это на самом деле шок", - рассказал Садовый.

Ранее Садовый рассказал о звонке президента по поводу решения об отставке премьер-министра Яценюка. Он отметил, что президент лично звонил ему и говорил: "Я принял решение. Яценюк должен уйти, Шокин должен уйти".