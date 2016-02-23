Die Welt: Как следует вести себя с Россией

Об этом пишет Витаутас Ландсбергис в статье "Как следует вести себя с Россией", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. "В Россию можно только верить". Эти известные строки из стихотворения российского поэта Федора Тютчева описывают суть согревающего душу мифа.

Это объясняет, почему многие российские патриоты теряют рассудок. Вместо этого, они любят свои заблуждения о России. Ради нее они согласны терпеть нищету, голод и тиранию, воевать за нее и даже умереть. Они готовы сделать все, чтобы эта иллюзорная конструкция могла расширяться географически.

"Ради такой России хочется жить, умирать и убивать", - написал гуру Кремля, Александр Дугин, десять лет назад. Он написал это в предисловии к книге «Третья империя: Россия, которая должна быть" российского публициста и временного вице-президента парламента Михаила Юрьева.

В книге речь идет о том, что вся Европа и даже Израиль в 2053 году станут частью Российской империи. К сожалению, на Западе книга осталась незамеченной. И так были развязаны войны империи: сначала против Грузии, позже против Украины.

Россия постоянно растет

Умом Россию не понять также потому, что она постоянно растет; это неопределенная территория. Клятва Сталина на могиле Ленина звучала так: "Расширять Советский Союз".

Когда в 1988 году страны Балтии боролись за свою свободу, мы слышали интерпретации советских идеологов, которые говорили, что существуют проблемы между "центром" и "территориями".

На демонстрации в Литве мы написали на плакатах: "Мы не территория, мы – народ!" Но, к сожалению, территориальный подход Кремля не изменился.

Сокращение территории Москва объявила величайшей трагедией 20-го века. Нападение и война в Украине, которую некоторые высокомерно не считают нацией, ошибочно представлена как спор между Западом и Россией за сферы влияния. На самом деле это не так. Россия не стерпит любого уменьшения "своей" территории, и хочет во что бы то ни стало ее вернуть. Крым – геополитическое выражение этих ожиданий.

Нет предела расширению

И во времена царей, и сегодня экспансия остается основой существования России как государства, возможно, даже России как нации. Конец расширения будет означать застой и капитуляцию. Этого никто не потерпит, потому что это будет означать, что России придется принять другие ценности.

Тем не менее, нынешнее правительство не готово пересмотреть свою политику и ценности. Критиков убивают на Кремлевском мосте. Путинская Россия сейчас – это самая большая угроза для нашей цивилизации. "Если бой неизбежен, бей первым" – этот урок из детства Путина является одним из его принципов. Владимир Путин последовательно готовит Россию к войне. Враг Путина – "Запад".

Тем не менее, сегодня многие, похоже, довольны некритическим сотрудничеством с Россией. Один из популярных в Германии тезисов: "Политику Европы необходимо разрабатывать только с Россией". Конечно, на условиях России, - так звучит ответ из Москвы. Это привело бы к покорной политике отступления.

Поэтому я говорю: лучше заниматься политикой без России, чем под ее руководством. Нам нужны не "немцы-сепаратисты", а свободная европейская политика в отношении России. Только так мы можем помочь России и Европе.