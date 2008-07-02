Суд отобрал у Жвании гражданство

Сегодня Апелляционный суд города Киева постановил частично удовлетворить апелляционную жалобу заместителя генерального прокурора Украины по делу о гражданстве народного депутата Украины Давида ЖВАНИИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», решение Радянского районного суда города Киева от 1999 года отменено и дело направлено в Святошинский районный суд г.Киева на новое рассмотрение.

По словам народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ, который представляет интересы Д.ЖВАНИИ в суде, дело о гражданстве Д.ЖВАНИИ сегодня будет направлено в Верховный суд Украины.

Г.МОСКАЛЬ считает решение Апелляционного суда Киева заполитизированным. «Судьи физически не могут за четыре с половиной минуты пребывания в совещательной комнате вынести решение с таким объемом документов и принятых во внимание ходатайств», – считает он.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, позволивших народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключалась в противоречивости данных, касающихся временных периодов пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.

11 июня Святошинский райсуд удовлетворил просьбу А.МЕДВЕДЬКО об отзыве из этого суда его заявления о пересмотре решения Радянского райсуда столицы от 10 сентября 1999 года, которым было подтверждено проживание в Украине с 1991 года Д.ЖВАНИИ.

18 июня в пресс-службе Апелляционного суда столицы сообщили, что суд своим постановлением возобновил Генеральной прокуратуре Украины сроки на апелляционное обжалование решения Радянского районного суда города Киева от 30 сентября 1999 года, на основании которого народный депутат Д.ЖВАНИЯ получил гражданство Украины.