Яценюк перед голосованием за отставку его Кабмина трижды ездил в Администрацию президента - СМИ (фото, видео)

Об этом стало известно из расследования журналистов программы "Схемы".

Отмечается, что первый раз Яценюк прибыл на заседание фракции БПП, хотя в то время его ждали в "Народном фронте".

Сразу после вечернего посещения Администрации президента премьер-министр снова вернулся в свой рабочий кабинет в Кабмин, где встретился с ожидавшими его депутатами.

Но общался с ними премьер недолго – уже около десяти вечера, через час после визита, Арсений Яценюк снова возвращается к Петру Порошенко. Тогда, когда уже депутатов от "БПП" не было.

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"Вместе с Тимошенко и Игорем Кононенко через черный вход Администрации президента во второй раз за вечер выезжает авто премьер-министра Арсения Яценюка", - рассказывают журналисты.

Кроме того, автомобиль премьера с сопровождением приезжал той ночью еще один раз, уже третий, около часа ночи.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля парламент признал работу правительства неудовлетворительной, но недоверие Кабмину не поддержал. В частности, "за" выражение недоверия Кабинету министров проголосовали лишь 194 депутата при необходимых 226.