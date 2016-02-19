Яценюк перед голосованием за отставку его Кабмина трижды ездил в Администрацию президента - СМИ (фото, видео)
Глава Кабмина Арсений Яценюк в ночь на 16 февраля, перед голосованием за отставку правительства, трижды посещал Администрацию президента.
Об этом стало известно из расследования журналистов программы "Схемы".
Отмечается, что первый раз Яценюк прибыл на заседание фракции БПП, хотя в то время его ждали в "Народном фронте".
Сразу после вечернего посещения Администрации президента премьер-министр снова вернулся в свой рабочий кабинет в Кабмин, где встретился с ожидавшими его депутатами.
Но общался с ними премьер недолго – уже около десяти вечера, через час после визита, Арсений Яценюк снова возвращается к Петру Порошенко. Тогда, когда уже депутатов от "БПП" не было.
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"Вместе с Тимошенко и Игорем Кононенко через черный вход Администрации президента во второй раз за вечер выезжает авто премьер-министра Арсения Яценюка", - рассказывают журналисты.
Кроме того, автомобиль премьера с сопровождением приезжал той ночью еще один раз, уже третий, около часа ночи.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля парламент признал работу правительства неудовлетворительной, но недоверие Кабмину не поддержал. В частности, "за" выражение недоверия Кабинету министров проголосовали лишь 194 депутата при необходимых 226.