"Самопомич" требует принять новые законы о выборах, парламенте, правительстве, партиях и президенте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

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"Задачу нашу мы видим — это преодоление олигархической квазипартийной системы. Это, безоговорочно, должен быть новый закон о выборах на пропорциональной системе с открытыми списками. Это должно быть новое качество закона о политических партиях", - сказала Сыроид и добавила, что партии не должны быть "олигархическими проектами".

Кроме того, она отметила необходимость принятия "новых решений" относительно ответственности и контрольных полномочий президента.

"Мы будем готовы предлагать закон о президенте, включительно с процедурой импичмента", - сказала Сыроид.

Также, по ее словам, "Самопомич" подготовит новый закон о парламенте для того, чтобы гарантировать все его контрольные полномочия, и чтобы он "мог осуществлять свои функции и требовать ответственности правительства".

По словам Сыроид, партия также подготовит новую редакцию закона о Кабинете министров.

Кроме того, "Самопомич" собирается заниматься, в частности, контролем за доступом и управлением природными ресурсами, а также за использованием средств государственного бюджета.

На вопрос журналистов, будет ли этот план будет реализовываться вместе с "Батькивщиной", Сыроид сказала: "Это программа "Самопомочи". Если найдутся другие депутаты других фракций, фракции, отдельные депутаты, которые разделяют эти идеи, мы будем только рады сотрудничать со всеми".

Как сообщал УНИАН, 18 февраля фракция "Объединения "Самопомич" заявила о выходе из коалиции. В тот же день лидер фракции Олег Березюк заявил, что "Самопомич" начинает формировать "качественную оппозицию".