Ляшко требует начать процедуру импичмента Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Я требую от украинского парламента принять закон об импичменте президента, о временных следственных комиссиях и начать процедуру импичмента президента Порошенко за совершение им коррупционных деяний, за совершение им преступлений в кабинете президента Украины”, - сказал депутат.

Кроме того, он отметил, что требует от ГПУ и Антикоррупционного бюро возбудить уголовное дело против Порошенко. “Я готов выступать, свидетельствовать в суде”, - добавил парламентарий.

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Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что на завтра созывается срочный съезд партии.

Ранее, работники Службы безопасности Украины задержали в здании Верховной Рады народного депутата от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука.