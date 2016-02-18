В МИД РФ недоумевают, почему США выделяют Украине так мало денег на борьбу с российской агрессией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы постоянно слышим заявления американских официальных лиц о так называемой «российской агрессии» и противодействии российской агрессии. Все время ищем ответ на вопрос, что это за агрессия и почему она стала такой актуальной в последнее время», - сказала Захарова.

По ее словам, «все очень просто»: в бюджете Госдепа США, по имеющимся данным, на 2017 год заложено почти 1 миллиард долларов на противодействие агрессии со стороны России.

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«Цифра, если говорить точно – 953 миллиона долларов. Эти деньги идут на противодействие агрессии со стороны России. Казалось бы, здесь должна была бы радоваться Украина, почувствовав большие вливания, но на военные нужды Киева выделено лишь 42 миллиона долларов», - добавила Захарова.

По ее словам, вся концепция противодействия агрессии со стороны РФ является «неплохим бизнесом».