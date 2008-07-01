Политолог: ПР есть о чем договариваться и с Тимошенко, и с Ющенко

Политолог Владимир ФЕСЕНКО считает, что проект изменений в Конституцию, предложенный Партией регионов, может потерпеть фиаско при его рассмотрении в нынешнем составе парламента.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН, комментируя проект изменений в Конституцию, который предлагает ПР.

«Если регионы будут настаивать на нейтралитете (Украины – УНИАН), будут настаивать на придании государственного статуса русскому языку, то шансы прохождения этого проекта минимальны, по крайней мере, в этом составе парламента»,- сказал В.ФЕСЕНКО.

В тоже время он отметил, что если Партия регионов будет готова пожертвовать данными принципами во имя компромиссных вариантов внесения изменений в Конституцию, то в таком случае у них будут шансы продвижения политреформы, но в несколько ином варианте «нежели предлагают регионалы».

В тоже время, комментируя ряд предложенных изменений ПР в Конституцию, В.ФЕСЕНКО сказал, что при этом данная политическая сила должна учитывать идеологическую составляющую, которую в свое время она доносила своим избирателям как основополагающие предвыборные программы. По словам В.ФЕСЕНКО, «думаю, что этими пунктами Партия регионов может пожертвовать при дальнейшем развитии конституционного процесса». При этом политолог отметил, что намеки на данную тему «со стороны Партии регионов уже слышны».

В тоже время, говоря о намерении избирать прембудет ьер-министра парламентом, В.ФЕСЕНКО сказал, что такие функции являются «предметом поиска компромисса с БЮТ, а возможно и с Президентом».